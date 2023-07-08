Erdoğan'ı destekleyen kadının sözleri gündem oldu: 'Reis başımda olsun da hiçbir şey alamasam da olur'
Sokak röportajında konuşan kadının ekonomi hakkındaki yorumları sosyal medyada gündem oldu. Erdoğan'ı desteklediği anlaşılan kadın, "Bana göre ucuzluk var. Çünkü başımda reisim var. Reis başımda olsun da hiçbir şey alamasam da olur" ifadelerini kullandı.
Hayat pahalılığının zirvede olduğu, yurttaşların ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele ettiği Türkiye'de, 'Bana göre her şey ucuz' diyen bir kadının sokak röportajı gündem oldu.
'UBE Haber' isimli YouTube kanalına konuşan kadın, "Bana göre ucuzluk var. Çünkü başımda reisim var. Reis başımda olsun da hiçbir şey alamasam da olur" ifadelerini kullandı.
"BAŞIMDA REİSİM VAR"
Lavaş işinde çalıştığını söyleyen yurttaş, asgari ücretten bir tık fazla kazandığın dile getirdi.
5 bin lira kira verdiğini belirten vatandaş, “Geriye kalan 10 bin lira bana fazla” dedi.
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