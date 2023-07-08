Batman’da kadın cinayeti: Evli olduğu kadını silahla vurarak katletti

Batman’da Murat E. isimli erkek, tartıştığı eş Aysel E.'yi silahla vurarak öldürdü. Murat E., olayın ardından gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 08.07.2023 - 18:58
Batman’da kadın cinayeti: Evli olduğu kadını silahla vurarak katletti
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İddiaya göre, Cudi Mahallesi'nde yaşayan Murat E. (42), eşi Aysel E. (37) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Murat E, tabancayla 5 çocuk annesi Aysel E’ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Murat E. gözaltına alındı, sağlık ekiplerince kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Aysel E'nin cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.


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