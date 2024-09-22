Bir kilo kıymanın fiyatını öğrenen Dilan Polat isyan etti: 'Bu doğru mu?'

Yayınlanma: 22.09.2024 - 11:33

Güncelleme: 22.09.2024 - 11:39

Kara para aklama ve vergi kaçırmakla suçlanan, 10 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan Dilan Polat, cezaevinden çıkmasının ardından sosyal medya üzerinden paylaşımlarına başladı.

Polat, bu kez kıymanın güncel fiyatına şaşırdı. Dilan Polat'ın 'kıyma' çıkışı, geçmişte, eşi Engin Polat'a "Bana Ferrari alsana Engin" dediği günleri hatırlattı.

Sosyal medya platformu Instagram’dan hayranlarıyla ‘dertleşmek’ için paylaşımlar yapmayı sürdüren Dilan Polat, bu kez yemek yapmak için mutfağa girdi. Bir kilo kıymanın fiyatını gören Polat, büyük şaşkınlık yaşadı.

Polat, "Kıyma bin 291 TL olmamalı. Çok değişmiş her şey" ifadelerini kullanırken, yardımcısı da Dilan Polat’la birlikte şaşırdı ve "Bir kıyma bin 200 TL olabilir mi?" dedi.

Cezaevine girmeden önceki süreçte sık sık lüks yaşamıyla gündeme gelen Dilan Polat'ın kıymanın fiyatına hayretler içinde kalması, geçmiş videolarından eşi Engin Polat'tan Ferrari istediği günleri akıllara getirdi.

CEZAEVİNDEKİ KAHVE ANISI GÜNDEM OLMUŞTU

Tahliyesinin ardından cezaevindeki kahve anısını anlatan Dilan Polat bu anısıyla da gündem olmuştu.

Polat, konuya ilişkin konuşurken, “Cezaevindeki kahve çok farklıydı. Türk kahvesi yoktu. Bardağın içine toz döküyorsun, üstüne su döküyorsun, karıştırıyorsun, kahve oluyor” demişti.

Polat’ın anlattığı bu anı, geçmişte altın tozlu kahve içtiği günleri akıllara getirmişti.