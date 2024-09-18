Altın tozuyla kahve içen Dilan Polat, cezaevindeki Türk kahvesini anlattı

Yayınlanma: 18.09.2024 - 11:33

Güncelleme: 18.09.2024 - 11:33

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cezaevinde içtiği kahvenin çok farklı olduğunu söyledi. Daha önce altın tozu kattığı Türk kahvesi ile tepki çeken Polat, "Cezaevindeki kahve çok farklıydı. İlk gittiğimizde Türk kahvesi yoktu. Sonra getirdiler, bardağın içine toz döküyorsun, üzerine su döküyorsun, karıştırıyorsun kahve oluyor" dedi.