Altın tozuyla kahve içen Dilan Polat, cezaevindeki Türk kahvesini anlattı

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan yargılanan Dilan Polat, cezaevinde içtiği Türk kahvesini anlattı.

Altın tozuyla kahve içen Dilan Polat, cezaevindeki Türk kahvesini anlattı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2024 - 11:33

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cezaevinde içtiği kahvenin çok farklı olduğunu söyledi. Daha önce altın tozu kattığı Türk kahvesi ile tepki çeken Polat, "Cezaevindeki kahve çok farklıydı. İlk gittiğimizde Türk kahvesi yoktu. Sonra getirdiler, bardağın içine toz döküyorsun, üzerine su döküyorsun, karıştırıyorsun kahve oluyor" dedi.

 


Etiketler: #Dilan Polat

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