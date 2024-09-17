Dilan Polat cezaevi günlerini ilk kez anlattı: 'Sürekli bayılıyordum'

Yayınlanma: 17.09.2024 - 13:01

Güncelleme: 17.09.2024 - 13:03

Geçen yıl kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan ve ağustos ayında tahliye edilen Dilan Polat, yaşadığı süreci takipçileriyle paylaştı.

Dilan Polat, diz kapağındaki izini göstererek, "Bir gün avukat odasında bayılmıştım. Oradan kalma bir iz. Konuşacak çok şey var ama şu anda bu konuyla ilgili bir şey konuşmak istemiyorum. Bunu kelimelerle ifade edebilmek çok zor. Şu anda bunun yeri ve zamanı değil. Çok zor çok..." diyerek duygularını ifade etti.

KİLOSUNU AÇIKLADI

Şu anda 49 kilo olduğunu belirten Polat, tahliye olduktan sonra yaşadığı zorluklar ve vücut değişiklikleri hakkında bilgi verdi.

"RÜYALARIMDA MİLAN'I OKULA KAYIT ETTİRDİĞİMİ GÖRDÜM"

Polat, "Önüme bakmak istiyorum, çocuklarımla birlikte olmak istiyorum. Çocuk, evlat, tüylerim ürperiyor. Dile kolay... Hep rüyalarımda Milan'ı okula kayıt ettirdiğimi görürdüm. Uyandığımda da Allah'ım Milan'ı okula kaydettirebilecek miyim derdim. Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Anlayışınız için de çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum" dedi.

"BANA 'SEN ÇOK KÖTÜ ANNESİN' DEDİ"

Cezaevinde geçirdiği zor günlere de değinen Polat, "O görüşler 1 saatti cam arkasında, dokunmazdım pazartesi... Her koğuşa dönerken bayılırdım, yerlerde çok zordu. Hala unutamadım, hayat boyu da unutamam. Evlat bambaşka, Milan bana bir kez 'Sen çok kötü annesin, gelmiyorsun' demişti. Çok zordu, işte çok, her bir saniye" ifadelerini kullandı.