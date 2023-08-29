Tunceli'de eğlence mekanında bıçaklı kavga: 9 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 29.08.2023 - 09:53

Güncelleme: 29.08.2023 - 10:56

Tunceli'de şehir merkezinden geçen Munzur Çayı kenarındaki bir eğlence mekanında dün gece yaşanan kavga kanlı bitti.

Edinilen bilgiye göre, bir grup müşteriyle işyeri çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bıçak ve şişelerin kullanıldığı kavgada, 9 kişi yaralandı.

4 GÖZALTI!

Bu sırada bölgeye yakın bir noktada denetim yapan polis ekipleri, mekana gelip havaya ateş ederek tarafları ayırdı. Yaralılar, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.