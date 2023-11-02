Bir KYK skandalı daha: Öğrenciler asansörde mahsur kaldı!

Yayınlanma: 02.11.2023 - 14:49

Güncelleme: 02.11.2023 - 14:49

Geçtiğimiz günlerde Aydın'daki KYK yurdunda, üniversite öğrencisi Zeren Ertaş’ın yaşamını yitirdiği asansör olayı henüz sıcaklığını korurken bu kez de benzer bir olay Konya'da yaşandı.

Konya'da Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait Ilgın Meslek Yüksekokulu Erkek Yurdu'nda arızalanan asansörde 6 öğrenci mahsur kaldı. Mahsur kalan öğrenciler durumu birçok kez yetkililere bildirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin asansörde kaldığı anlar ise arkadaşlarının cep telefonu kamerasına yansıdı.