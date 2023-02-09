Bir mucize haberi daha! 7 yaşındaki Beşir 81. saatte kurtarıldı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Hisami Apartmanı’nda enkaz altında kalan 7 yaşındaki Mehmet Beşir Yıldız, 81 saat sonra deprem enkazından sağ çıkarıldı.

İHA
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 19:41
Bir mucize haberi daha! 7 yaşındaki Beşir 81. saatte kurtarıldı
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Diyarbakır'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

Merkez Bağlar ilçesinin Cengizler Caddesi üzerinde bulunan Hisami Apartmanı’nda enkazında ses alan ekipler, kurtarma çalışmasını o noktada yoğunlaştırdı. 

AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu enkaz altından 7 yaşındaki Mehmet Beşir Yıldız, 81 saat sonra sağ çıkarıldı. 

Yaralı çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.


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