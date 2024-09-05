Bir sigara grubuna daha dev zam!

(PM) sigara grubuna zam geldi. Gruptaki en ucuz sigara 72 TL, en pahalı sigara ise 81 TL oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2024 - 08:20
Bir sigara grubuna daha dev zam!
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigaraya yapılan yeni zammı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Parliament ve Marlboro’nun da bulunduğu Philip Morris grubu sigaralara zam geldi.

Yeni fiyat listesi şöyle:


Etiketler: #zam #Sigara #marlboro #Parliament

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