Bir sigara grubuna daha zam geldi

TBYD Başkanı Erol Dündar, BAT grubu sigaralara zam geldiğini duyurdu. Buna göre grubun en ucuz sigarası 61 liradan satılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.07.2024 - 19:56
Bir sigara grubuna daha zam geldi
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, British American Tobacco’nun (BAT) yeni fiyat listesini paylaştı.

Buna göre, sigaralara 5-10 lira bandında yeni zam geldi. Zammın ise 8 Temmuz'dan (yarın) itibaren geçerli olacağı duyuruldu.

İŞTE YENİ FİYAT LİSTESİ


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