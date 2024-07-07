Bir sigara grubuna daha zam geldi

Yayınlanma: 07.07.2024 - 19:56

Güncelleme: 07.07.2024 - 19:57

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, British American Tobacco’nun (BAT) yeni fiyat listesini paylaştı.

Buna göre, sigaralara 5-10 lira bandında yeni zam geldi. Zammın ise 8 Temmuz'dan (yarın) itibaren geçerli olacağı duyuruldu.

İŞTE YENİ FİYAT LİSTESİ