Bir sigara grubuna daha zam geldi
TBYD Başkanı Erol Dündar, BAT grubu sigaralara zam geldiğini duyurdu. Buna göre grubun en ucuz sigarası 61 liradan satılacak.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, British American Tobacco’nun (BAT) yeni fiyat listesini paylaştı.
Buna göre, sigaralara 5-10 lira bandında yeni zam geldi. Zammın ise 8 Temmuz'dan (yarın) itibaren geçerli olacağı duyuruldu.
İŞTE YENİ FİYAT LİSTESİ
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