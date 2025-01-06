Bir tiner faciası da Sultangazi’de gerçekleşti: Ateşin parlamasıyla yüzünden yaralandı!

İstanbul Sultangazi’de çalıştığı işyerinde yanan sobaya tiner döken kişi, ateşin parlamasıyla yüzünden yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

Bir tiner faciası da Sultangazi’de gerçekleşti: Ateşin parlamasıyla yüzünden yaralandı!
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İHA
Yayınlanma: 06.01.2025 - 14:28

Olay, Cumartesi günü (4 Ocak 2024) saat 12.15 sıralarında Sultangazi Yunus Emre Mahallesindeki bir işyerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, bir kişi çalıştığı işyerindeki yanan sobaya tiner püskürttü.

Sobayı harlamaya çalışan şahıs, ateşin bir anda parlaması sonucu dehşeti yaşadı. Yüzünden yaralanan şahıs oradan hızla uzaklaştı.

Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay anı ise işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, çalışanın elinde bulunan tineri sobanın içine sıktığı ve bir anda ateşin bir anda parladığı görülüyor.


Etiketler: #Sultangazi #tiner

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