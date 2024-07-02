Bir tüp patlama vakası daha: 1 ağır yaralı!

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki bir evde meydana gelen tüp patlaması sonucu bir kişi ağır şekilde yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 02.07.2024 - 16:56
Bir tüp patlama vakası daha: 1 ağır yaralı!
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Olay, Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir evde, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan mutfak tüpü henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

Patlama sonrası çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından patlama sonrası evde çıkan yangın kontrol altına alındı.

O esnada evde bulunan ve ağır şekilde yaralanan U.P., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen yaşlı adamın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay yerine Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu da gelerek, yangın ile ilgili bilgi aldı. Patlamanın ardından Karagözler Mahallesi yolu üzerinde güvenlik önlemleri alındı.


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