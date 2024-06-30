Son Dakika... İzmir'de tüp patlaması: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yayınlanma: 30.06.2024 - 15:35

Güncelleme: 30.06.2024 - 17:10

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde Barış Manço Caddesi'ndeki bir unlu mamuller dükkanında saat 15.00 sıralarında patlama oldu.

Sanayi tüpü kaynaklı olduğu belirtilen patlamada çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı öğrenildi.

İZMİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Süleyman Elban, olay yerinde açıklama yaptı. Vali Elban, sanayi tüpünün patladığını söyleyerek durumu ağır yaralıların olduğunu açıkladı.

Vali, patlama sonucu 11 binanın hasar aldığını paylaştı.

Elban, "Yapılan tespitlere göre bir restoranda sanayi tipi bir tüpün patlaması sonucu 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralımız var. Bazı yaralılarımızın durumu ağır. Bölgede 11 binamız da hasar aldı" dedi.

ÖZEL, TELEFON İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir restoranda meydana gelen patlamaya ilişkin olarak İzmir Valisi Süleyman Elban ve Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ile telefonda görüştü.

Patlamaya ilişkin bilgi alan Özel, geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini iletti.

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir restoranda meydana gelen patlamada yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. — Özgür Özel (@eczozgurozel) June 30, 2024

Belediye Başkanı Demir, ekibiyle birlikte patlamanın yaşandığı bölgede oldukları bilgisini verdi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Facianın ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da bir açıklama geldi.

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün İzmir Torbalı’daki Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan bir kıraathanede ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir. Olay bölgesine; İzmir İl AFAD'dan 2 araç 9 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 8 ambulans 2 UMKE ekibi ve 36 personel sevk edilmiştir. Patlamada maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Konuya ilişkin tahkikat devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

Bugün İzmir Torbalı’daki Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan bir kıraathanede ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir.



Olay bölgesine; İzmir İl AFAD'dan 2 araç 9 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 8 ambulans 2 UMKE ekibi… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 30, 2024

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Son olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi’ndeki patlamada 5 kişinin öldüğünü, 63 kişinin yaralandığını belirtti.