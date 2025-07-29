Bir yılda yalnızca bir uçak alındı

Öztürkmen, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) bünyesindeki yangın söndürme uçağı sayısındaki değişimini açıkladı.

2024’te envanterde 26 uçak, 105 helikopter, 14 İHA olmak üzere 145 hava aracı bulunduğunu belirten Öztürkmen, 2025’te aynı tablonun yalnızca bir uçak artarak 27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA ile 146 hava aracı olduğuna dikkat çekti.

Öztürkmen, Türk Hava Kurumu’nun (THK) “Ateş Kuşları” olarak adlandırılan CLK-215 kodlu uçaklarının yıllarca iyi hizmet verdiğini belirterek “Ancak 2020 yılına gelindiğinde OGM’nin yangın söndürme uçak kiralama ihalesine THK uçakları giremedi. Çünkü şartnameye 5 bin litre su taşıma şartı konuldu. THK’nin uçakları ise 4 bin 900 litre kapasiteye sahipti. Yani sadece 100 litreyle ihaleye giremedi. 3-4 kova su bahane edilerek devre dışı bırakıldılar. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, THK uçakları için ‘hurda’ diyerek eleştirileri savuşturmaya çalıştı. Ancak sadece bir yıl sonra Ege ve Akdeniz’deki büyük orman yangınlarına bu uçaklarla müdahale edildi” dedi.

‘THK SATIYOR, OGM ARIYOR’

Öztürkmen, THK’ye ait 8 CL-215 model uçağın UYAP E-Satış üzerinden satışa çıkarıldığını anımsattı. Önce uçakların hepsine 2 milyar 862 milyon 552 bin lira istendiğini belirten Öztürkmen, kimsenin uçakları satın almak istememesi üzerine rakamın 1.45 milyar liraya düşürüldüğünü ifade etti. Buna karşın 3 ihale de sonuçsuz kaldı.

Öztürkmen, “THK uçakları yok pahasına satış listesine konulurken OGM ise geçen yıl uçak kiralama ihalesine çıktı. Üstelik OGM’nin kiralamak istediği 13 amfibi yangın söndürme uçağının 7’si CL-215 ve CL-415 model. THK’nin ‘hurda’ denilerek satışa çıkartılan uçaklarıyla aynı model” dedi.

Edinilen bilgilere göre, OGM ihaleye çıktığı araçları üzerinden 8 ay geçmesine karşın kiralayamadı. Söz konusu ihalelere tepki gösteren Öztürkmen, “Madem THK envanterindeki uçakların aynılarından kiralayacaksanız neden yok pahasına satmaya çalışıyorsunuz! İnatla THK uçaklarını kullanmayan bakanlık, ihtiyaç olan uçakları da kiralayamıyor. Beceriksiz yöneticiler, ihtiyaç olan 13 amfibi uçağı aylardır temin edemedi” ifadelerini kullandı.