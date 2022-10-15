Alkollü içki ve sigara zamlarını duyuran Özgür Aybaş'a ceza
İçki ve sigaralara gelen zamları sosyal medya hesabından duyuran Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş’a 253 bin 300 lira idari para cezası kesildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, içki markasının göründüğü bir fotoğraf paylaşmayı ‘reklam‘ saymış; bakanlığa bağlı Tütün ve Alkol İdaresi Başkanlığı, Tekel Bayileri Platformu’nun sözcüsü olarak bilinen Özgür Aybaş’ın bu paylaşımını ve içki fiyatlarına gelen zamları markalara göre duyurmasını gerekçe göstererek 50 bin ile 250 bin TL arasında ceza keseceği belirtilmişti.
Özgür Aybaş itiraz etse de 253 bin 300 lira idari para cezasına çarptırıldı.
Aybaş'ın paylaşımı şu şekilde:
“Twitter’da zamlı listeleri doğru şekilde paylaştığım için tebligat gelmişti. Tüketiciyi bilgilendirmek için yaptığım paylaşımlarımdan dolayı 253,300 TL idari para cezası geldi. İtiraz etmiştik; Tütün ve Alkol dairesi cezayı gönderdi. Esnaf nasıl bitirilir adlı eser ektedir.”
Tweter da zamlı listeleri doğru şekilde paylaştığım İçin tebligat gelmişti tüketiciyi bilgilendirmek için yaptığım paylaşımlarımdan dolayı 253,300 TL idari para cezası geldi.İtiraz etmiştik Tütün ve Alkol dairesi cezayı gönderdi Esnaf nasıl bitirilir adlı eser ekte dir. pic.twitter.com/Vj1B5qqIAg— Özgür Aybaş TEKEL BAYİİ (@AybasOzgur) October 15, 2022
Video Haberler
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir yeni zam da sigaraya!
- MADENDE 41 CANIMIZ GİTTİ!
- Türkiye 28 madenciye ağlıyor
- Sessizliğini bozdu: Boşandığım eşim ve ailesine...
- MHP'de istifa depremi
- 'Millet'ten 'Cumhur'a büyük fark!
- Kurumu kurtarma telaşına düştüler
- Mustafa Kemal'in askeri olmaz!
- Destici'den TOGO Kuleleri'ni kurtarma operasyonu
- TOKİ sosyal konut kura çekim tarihleri belli oldu