Biran Damla Yılmaz nereli, kaç yaşında? Biran Damla Yılmaz dünyaca ünlü diziyi neden reddetti?

30 Eylül 2022 Cuma, 12:25

Ünlü Hollywood yıldızları Alec Baldwin, Jamie Dornan, Christian Slater gibi isimlerin yer aldığı Amerikan suç draması ‘Dr. Death’ dizisinden gelen teklifi reddeden Biran Damla Yılmaz, birçok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Hayatına dair birçok noktanın hayranları tarafından mercek altına alındığı Yılmaz'a dair en önemli noktalar ne? İşte, merak edilenler...

BİRAN DAMLA YILMAZ KİM, KAÇ YAŞINDA?



28 Haziran 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Biran Damla Yılmaz'ın Kırgın Çiçekler adlı dizideki performansıyla yıldızı parladı. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlayan 25 yaşındaki Yılmaz, konservatuvarda okudu.

Genç oyuncu ilk olarak 2014 yılında yayınlanan Çılgın Dersane 4: Ada filminde yer aldı. 2019 yapımı Mucize 2: Aşk filmiyle sinema kariyerinde ilk başrolünü oynadı. Kırgın Çiçekler, Canevim ve Baraj dizilerinde de başrol oyuncusu olarak büyük başarı yakaldı. Biran Damla Yılmaz şu anda FOX'ta yayınlanan Yasak Elma dizisinde "Kumru Yıldırım" rolünü canlandırıyor.

BİRAN DAMLA YILMAZ DÜNYACA ÜNLÜ DİZİYİ NEDEN REDDETTİ?



Dr. Death dizisinden teklif aldığı iddialarını doğrulayan oyuncu Biran Damla Yılmaz açıklama yaptı. Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Dr. Death dizisinin ikinci sezonunda yer almam için teklif aldığım haberleri doğrudur. Programlarım çakıştığı için kabul etmedim" ifadelerini kullandı. Biran Damla Yılmaz ayrıca Mahsun Kırmızıgül’ün filmi ‘Prestij Meselesi’ için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.