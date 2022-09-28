Hülya Nergis kimdir? Hülya Nergis emekli maaşları ile ilgili ne açıklama yaptı?

28 Eylül 2022 Çarşamba, 11:50

AKP'li Hülya Nergis 19 Eylül 2022'de Twitter hesabından "Güzelköy’lü amcam 'emekli maaşları yüksek yaşlılara daha az verin' diyor. Güzel yudumun güzel insanları var." yazılı bir paylaşım yaptı. Hülya Nergis'in bu paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

HÜLYA NERGİS KİMDİR?

20 Kasım 1967'de Kayseri Pınarbaşı'nda doğdu. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

2015 yılına kadar serbest avukat olarak çalıştı. 2001 yılında AKP Ana kademe İl Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi olarak görev aldı. 2002 yılında, AKP İl Kadın Kolları Başkanı oldu. Bu görevi 2007 yılına kadar devam ettirdi. AKP Kadın Kolları ilçe ve belde teşkilatlarının kurulması için etkin bir şekilde teşkilatlanma çalışmaları yaptı. 2007 yılında Milletvekilliği adaylığı için İl Kadın Kolları Başkanlığı görevinden istifa etti.

1 Kasım 2015 tarihindeki 26. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde, Kayseri'den milletvekili seçildi. 26. Dönemde TBMM Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonunda görev aldı. 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde tekrar Kayseri'den Milletvekili seçilmiş olup, Türkiye-Ürdün Parlamentolar Arası Dostluk Kulübü Başkanıdır. Evli ve 3 çocuk annesidir.