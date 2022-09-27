Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu Jale İnan kimdir?

27 Eylül 2022 Salı, 15:06

1914 yılında İstanbul’da dünyaya gelecek Jale İnan lise öğrenimini Erenköy Kız Lisesi’nde tamamladı. Babası, Türkiye'nin ilk arkeologlarından Aziz Ogan'dır. Babasının mesleki gezilerine katılarak arkeoloji ile genç yaşta tanıştı.

Aleksander von Humboldt Vakfı’nın bursu ile, arkeoloji okumak üzere 1934 yılında Almanya’ya gitti. Bir yıl sonra da Türk Cumhuriyeti devlet bursunu kazandı. 1935-1943 yılları arasında klasik arkeoloji bilim dalında lisans ve doktora eğitimini Berlin ve Münih üniversitelerinde tamamladı.

1943 yılında Prof. Dr. Rodenwalt’ın yanında “Kunstgeschichtliche Untersuchung der Opferhandlung auf römischen Münzen” adlı teziyle doktorasını tamamlayarak Türkiye’ye döndü.

Yönettiği arkeoloji kazılarının yanı sıra yayınladığı kitaplar Anadolu’nun Roma ve Erken Bizans dönemi portreciliği konusundaki çok önemli başvuru eserleri arasına girdi.

Uzun yıllar devam eden programlı kazılarla Perge ve Side antik kentlerinin gün ışığına çıkarılmasına emek vermiş; çıkarılan eserlerin sergilenmesi için Antalya ve Side müzelerinin kurulmasını sağlamıştır. Programlı kazıların dışında tarihi eser kaçakçılığına karşı çeşitli kurtarma kazıları gerçekleştirmiştir.

1991 yılında Side'deki Apollon Tapınağı kazısı ve onarımı için emek harcadı; 1992-1993'te Perge tiyatro kazılarını gerçekleştirdi. 1995 yılında Türkiye Bilimler Akademisi'nin şeref üyesi oldu.



JALE İNAN'IN ÖZEL YAŞAMI

Jale İnan, lise yıllarında tanıştığı Mustafa İnan'la 1944 yılında evlendi. Ertesi yıl tek çocukları Hüseyin dünyaya geldi.

JALE İNAN'IN ÖLÜMÜ

Son yıllarını Parkinson hastalığı ile mücadele ederek geçirdi. 2001 yılında, 87 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.



