Birbirleriyle yarışan 2 otomobil park halindeki 4 otomobile çarptı: 5 yaralı

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 22:51

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 23:00

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bulunan Diyarbakır Stadyumu Caddesi'nde iddiaya göre, 2 otomobil cadde üzerinde yarıştı.

Sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada iki otomobil olmak üzere, toplam 6 otomobil hasar gördü.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yolu trafiğe kapattı.

Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.