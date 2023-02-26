Birbirleriyle yarışan 2 otomobil park halindeki 4 otomobile çarptı: 5 yaralı

Diyarbakır'da yarışan iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı, park halindeki 4 otomobil zarar gördü.

DHA
Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 22:51
Birbirleriyle yarışan 2 otomobil park halindeki 4 otomobile çarptı: 5 yaralı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bulunan Diyarbakır Stadyumu Caddesi'nde iddiaya göre, 2 otomobil cadde üzerinde yarıştı.

Sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada iki otomobil olmak üzere, toplam 6 otomobil hasar gördü.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yolu trafiğe kapattı.

Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

 


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