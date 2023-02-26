Yer Manisa... Düğün yolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, düğüne giden otomobilin karşı yönden gelen TIR'a çarpmasıyla meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Halil İbrahim Yavuz (51) yaşamını yitirirken araçta bulunan E.Y. ve F.Y. ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Manisa'da dün akşam saat 20.30 sıralarında Akhisar-Gördes karayolu Dingiller Mahallesi mevkiinde düğün törenine katılmak için Akhisar'dan Gördes istikametine gitmekte olan Halil İbrahim Yavuz yönetimindeki 45 YB 141 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 20 BK 690 plakalı A.Y yönetimindeki tır kafa kafaya çarpıştı.
TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan otomobil sürücüsü Halil İbrahim Yavuz (51) olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan otomobilde yolcu konumunda bulunan E.Y. ve F.Y.'nin yaralandığı bildirildi. Durumlarının ağır olduğu öğrenilen yaralılar ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken TIR sürücüsü A.Y, gözaltına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ben Sedat Peker'e benzemem, yargılanacaklar!'
- Belediye başkanı gözaltında
- Son dakika... Nurdağı Belediye Başkanı tutuklandı
- Kızılay, deprem telaşında AHBAP’a çadır sattı
- Fenerbahçe tribünlerinde 'hükümet istifa' sloganları
- Heyelan korkuttu: 1.5 metrelik yarıklar oluşturdu
- Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik paniği
- 'Kazanacak aday Erdoğan, git ona çalış'
- Altılı Masa aday için bu üç ismi konuşmuş!
- Niğde'de 5.3 büyüklüğünde deprem!