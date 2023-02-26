Yer Manisa... Düğün yolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, düğüne giden otomobilin karşı yönden gelen TIR'a çarpmasıyla meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Halil İbrahim Yavuz (51) yaşamını yitirirken araçta bulunan E.Y. ve F.Y. ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 09:36
Yer Manisa... Düğün yolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Abone Ol google-news

Manisa'da dün akşam saat 20.30 sıralarında Akhisar-Gördes karayolu Dingiller Mahallesi mevkiinde düğün törenine katılmak için Akhisar'dan Gördes istikametine gitmekte olan Halil İbrahim Yavuz yönetimindeki 45 YB 141 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 20 BK 690 plakalı A.Y yönetimindeki tır kafa kafaya çarpıştı.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan otomobil sürücüsü Halil İbrahim Yavuz (51) olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan otomobilde yolcu konumunda bulunan E.Y. ve F.Y.'nin yaralandığı bildirildi. Durumlarının ağır olduğu öğrenilen yaralılar ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken TIR sürücüsü A.Y, gözaltına alındı. 


Manisa trafik kazası

İlgili Haberler

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası!

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası!
Kadıköy'de otomobil bariyere saplandı: 3 kişi yaralandı

Kadıköy'de otomobil bariyere saplandı: 3 kişi yaralandı
Feci kaza: Arıtma tesisi duvarına çarptı, hayatını kaybetti

Feci kaza: Arıtma tesisi duvarına çarptı, hayatını kaybetti

En Çok Okunan Haberler