BirGün Gazetesi'nde Yayın Koordinatörleri Berkant Gültekin, Uğur Koç ve Sorumlu Müdür Yaşar Gökdemir gözaltına alındı

Yayınlanma: 08.02.2025 - 23:46

Güncelleme: 09.02.2025 - 00:40

BirGün Gazetesi internet sitesi Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir ve Yayın Koordinatörleri Berkant Gültekin ile Uğur Koç gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan BirGün Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı, gözaltı gerekçesinin Sabah gazetesi muhabirinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i ziyaret etmesine dair haberi olduğunu ifade etti.

Varlı, "Gazetemiz BirGün yöneticileri Uğur Koç ve Berkant Gültekin gözaltına alındılar. Arkadaşlarımız Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüler. Gerekçe yandaş Sabah muhabirinin Akın Gürlek ziyaretini haberleştirmek. Haberi Sabah ve yandaş muhabir kendisi duyurmuştu oysa ki" dedi.

Gazetemiz BirGün yöneticileri Uğur Koç ve Berkant Gültekin gözaltına alındılar. Arkadaşlarımız Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüler.



Gerekçe yandaş Sabah muhabirinin Akın Gürlek ziyaretini haberleştirmek. Haberi Sabah ve yandaş muhabir kendisi duyurmuştu oysa ki. https://t.co/NLhJMcKfao pic.twitter.com/5YjnZfsLgr — ibrahim varlı (@ibrhmvarli) February 8, 2025

BirGün gazetesi'nden yapılan yeni açıklamada, "Gözaltına alınan çalışma arkadaşlarımızın, gelen 'talimat' gerekçesiyle avukatlarıyla görüşmeleri engelleniyor" denildi.

NE OLMUŞTU?

Birgün, Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ziyaretini haberleştirmişti. Şimşek, ziyareti sonrası Birgün'de çıkan haberi alıntılayarak sosyal medya paylaşımından şu açıklamayı yapmıştı:

"Birgün Gazetesi; hem beni hem de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i Terör Örgütlerine doğrudan hedef göstermiştir. Görevim gereği Terör Örgütlerine yönelik sürekli haberler yapmaktayım. Birgün Gazetesi, haberin içindeki PKK, DHKP-C, MLKP, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine doğrudan hedef göstermiştir. Can güvenliğim risk altındadır. Şahsıma yapılacak bir terör saldırı olursa sorumlusu Bir Gün Gazetesi yöneticileridir…"

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