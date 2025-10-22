BirGün’ün ‘Akın Gürlek’ davasında karar çıktı

Sabah gazetesi temsilcisinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i ziyaretini ve ziyaret sonrasında yapılan sosyal medya paylaşımını haber yaptıkları için BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, birgun.net Yayın Koordinatörü Uğur Koç ve birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir hakkında “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” iddiasıyla yargılandıkları davanın üçüncü duruşması İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Bir önceki duruşmada esas hakkında mütalaa verilmiş ve savcı sanıkların üzerilerine atılı suçtan cezalandırılmasını istemişti.

Savcı bu duruşmada da esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti. Sanıklar ise mütalaaya karşı savunmalarını yaptı.

"AKIN GÜRLEK KİMDİR DİYE ARATTIĞINIZDA WİKİPEDİA’DA HER ŞEY YAZIYOR ZATEN"

İlk savunmayı yapan birgun.net Yayın Koordinatörü Uğur Koç, şunları söyledi:

"Haberden dolayı yargılanıyoruz. Savcılıktaki ifademde soruşturmaya konu başlıklı haber bana aittir ve ben paylaştım demiştim. Bugün savcılığın verdiği mütalaada sadece X paylaşımı yaptığım ifade edilmiş. Savcılık geri dönüp de ifadelerimi kontrol etmemiş. Mütalaada atılı suça dair herhangi bir gerekçelendirme göremedim. Mütalaada iddianamenin aksine hakaret suçunun hangi somut eylemle olduğu da belirtilmemiş. Akın Gürlek kimdir diye arattığınız da Wikipedia’da her şey yazıyor zaten. Biz haberlerimizde herhangi birine hakaret amacı gütmeyiz. Akın Gürlek bir kamu görevlisidir. Verdiği kararlar kamuoyuna açıktır. Gizli saklı bir kararı da biz ortaya çıkarmış değiliz. Bu haber yüzünden yargılanmayı absürt buluyorum. Beraatimi talep ediyorum."

"HABERDEN KAYNAKLI AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANMAK, DÖNEMİ İTİBARİYLE TARİHE GEÇEN BİR DURUMDUR"

birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir ise savunmasında beraatini isterken, BirGün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın şöyle konuştu:

"Haberden kaynaklı ağır ceza mahkemesinde yargılanmak, dönemi itibariyle tarihe geçen bir durumdur. Akın Gürlek’in bu davayı bu mahkemede açmasının bir tehdit ve uyarı olduğunu düşünüyoruz. Kendisi siyasi bir isim olarak biliniyor. Yapmış olduğu görev ve Sabah gazetesini ziyaretleri, bizzat kendileri tarafından kamuoyuna servis edilen haberin haberini yaptığımız için yargılanıyor olmak inanılmaz bir şey. Bütün bunların gazeteciğine yönelik bir tehdit olduğunu ve kendisine dair yapılacak haberlere rezerv koymak olduğunu düşünüyoruz. Suçsuz olduğumuzu düşünüyor ve beraatımızı talep ediyoruz."

"YA SAVCILIK KANUNU BİLMİYOR YA DA ŞİKAYETÇİNİN KİMLİĞİNDEN ETKİLENMİŞ"

Tüm sanıkların avukatı Ali Deniz Ceylan ise savunmasında şunları kaydetti:

"Hem iddianamede hem mütalaada çok ciddi hatalar var. Ben hayatımda böyle bir iddianame görmedim. Bu bir hukukçu olarak değil vicdani bir sorumluluktur. Bu fahiş hata nasıl yapılır bilmiyorum. Ya savcılık kanunu bilmiyor ya da şikayetçinin kimliğinden etkilenmiş. Basın Kanunu 11. Maddenin 2. ve 3. fıkraları gereğince tüm sanıkların her iki suçtan da sorumlu olmaları mümkün değil. Bu uygulama suçta ve cezada kanunilik ilkesine aykırıdır. Savcı basın kanunundaki açık hükme rağmen kendi ceza yargılamasına karar vermiş.

Hedef gösterme suçu oluşamaz çünkü Akın Gürlek, terör operasyonlarına giden bir görevli değil. Hedef gösterme suçu başsavcı ve hakimlere karşı işlenemez. Nusret Demiral seviyesinde tanınan biridir Akın Gürlek.

Kamu görevlisine hakaret suçu oluşması için 'seyyar giyotin' ifadesini Uğur Koç kullanmalıydı ama haberde “muhalefetin ‘seyyar giyotin’ olarak adlandırdığı” yazmış. Bu soruşturma en başından itibaren hiç açılmamalıydı. Beraatlerini talep ediyoruz."

"HEDEF GÖSTERME"DEN BERAAT, "HAKARET"TEN CEZA

Aranın ardından mahkeme heyeti, tüm sanıkların “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçundan beraatlerine karar verdi. “Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçlamasından ise Aydın'a 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Gökdemir’e 35 bin TL adli para cezası veren ve hükmün açıklanması geri bırakan mahkeme heyeti, Koç’a ise 35 bin TL adli para cezası verilmesine hükmetti.