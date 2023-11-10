Biri mesaj bıraktı, diğeri ablasını aradı: Bir gecede iki ayrı intihar haberi!

Yayınlanma: 10.11.2023 - 23:34

Güncelleme: 10.11.2023 - 23:34

Olay, saat 15.00 sıralarında Avcılar Gümüşpala Mahallesindeki 7 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre evde yalnız yaşayan 25 yaşındaki Muhammed Ç. henüz bilinmeyen bir nedenle oturduğu dördüncü kattaki evinin camından aşağıya atladı.

Gelen sesle birlikte kapıya çıkan esnaf, gencin yerde yattığını görmesiyle ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk belirlemede Muhammed Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin incelemesinin ardından gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

‘GOOD BYE’ MESAJI

Daha sonra çilingir yardımıyla eve giren polis yaklaşık 2 saat evde inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Öte yandan gencin evin içine ve sosyal medya hesabından ‘good bye’ yazdığı öğrenildi.

ABLASINI ARAYIP ‘KENDİMİ ÖLDÜRECEĞİM’ DEDİ

Öte yandan, bir acı haber de Elazığ’dan geldi. Ablasını arayarak ‘kendimi öldüreceğim’ diyen şahıs evin içerisine asılı halde bulundu. Şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Rızaiye Mahallesi Şehit Teğmen Nadir Ozan Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre Murat A. (38), ablasını arayıp "kendimi öldüreceğim" dedi. Bunun üzerine ablası hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp haber verdi.

Hızla bir şekilde adrese giden ekipler şahsı ipe asılı halde buldu. İpten indirilen ve özel bir hastaneye kaldırılan Murat A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.