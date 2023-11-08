İki haftada 7 hekim yaşamına son verdi: ‘İntiharlar önlenebilir’

Yayınlanma: 08.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.11.2023 - 04:00

Genç intiharlarına ilişkin haberler son haftalarda artarken uzmanlar yitirilen gençler arasında sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencilerinin fazla olmasına dikkat çekti.

Türkiye’de son iki hafta içinde üç hekim ve dört tıp fakültesi öğrencisi intihar etti. Uzmanlar, intihar kaynaklı ölümlerin önemli bir kısmının önlenebileceğini belirtiyor.

Konuyu Cumhuriyet’e değerlendiren psikiyatri uzmanı Sezai Berber, “Sosyal bilimciler 90’lı yıllardan sonra kapitalizmin yeni bir evreye girdiğini söylüyorlar. Bu evrenin üç temel özelliği var: Belirsizlik, güvensizlik, güvencesizlik. Bunlar da insanların atomize olması dediğimiz; bireyleşmesi, yalnız kalması gibi nedenlere yol açıp insanların intiharını artırabiliyor” dedi. Klasik verilere göre intiharların 15-25 yaş arasında pik yapıp sonra düştüğünü ve daha sonra da yaşla orantılı olarak arttığını kaydeden

Berber, “Yaş ilerleyince bir şeyleri yapabilme kapasitesini azalıyor ve yaş arttıkça da intiharlar artıyor” ifadelerini kullandı. Berber, intiharların siyasetten bağımsız düşünülemeyeceğinin altını çizerek “Mevcut durumda insanlar umutsuzluğa, çaresizliğe itiliyor. İntihara yol açan 30-40 neden varsa, bunun 1-2 tanesi doğrudan neden olmayabiliyor. Bunun hepsi bir araya geldiği zaman intiharlar, umutsuzluk ve çarsizlik sonucu olabiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Doktor intiharlarının sayısının fazla olduğunu kaydeden Berber, “İntiharlar da uzmanlık alanına göre Yurtdışında bazı ülkelerde psikiyatristler, bazılarında anestezistler fazlalıkta. Avrupa’da, Türkiye’de ve birçok yerde anestezistler birinci sırada yer alıyor” dedi. Berber, “Son zamanlardaki belirsizlik, öğrencilerin yaşam koşulları intiharları tetikliyor. Özellikle tıp öğrencilerinde intiharlar 2. ve 3. sınıflarda daha çok. Bu nedenle Amerika’da bazı üniversiteler, öğrencilerine yönelik okulda koruma programları yapıyorlar. Türkiye’de ne yazık ki intiharları önlemeye yönelik sistem kurulamadı” diye konuştu.

‘YAPILMASI GEREKENLER VAR’

Medyaya yansımayan sayıca fazla polis intiharları olduğuna dikkat çeken psikiyatri uzmanı Sezai Berber, “Yasalar başka, bir üst amir başka şey söylüyor. Onun bir üstü ise tam tersini. Silivri Emniyet müdürü böyle intihar etmişti. Elinin altında silah olması da durumu kolaylaştırıyor” ifadelerini kullandı. Berber, intiharların önemli bir kısmının devlet politikalarıyla önlenebileceğinin altını çizerek “Daha sosyal devlet olduğunda, gençlerin önü açıldığında, tedaviye ulaşabildiklerinde, iş bulabildiklerinde tamamen sıfırlanır demiyorum ama mutlaka oranlar azalır. Buna yönelik program, siyasi irade, planlama gibi devletin ve kurumların yapması gerekenler var” dedi.