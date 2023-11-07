Yenikapı-Hacıosman Metro hattında intihar girişimi! Seferler durduruldu
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının 4.Levent istasyonundaki intihar girişimi nedeniyle 4.Levent istasyonları seferlere kapatıldı. İ
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında intihar girişimi yaşandığı, bu nedenle 4.Levent istasyonunun kapatıldığı duyuruldu.
Seferlerin iptal edilmesi nedeniyle metro istasyonlarında yoğunluk yaşanırken, Metro İstanbul'un söz konusu açıklama şu şekilde:
"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı seferleri intihar girişimi nedeniyle durduruldu. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4.Levent istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle 4.Levent istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişli/Mecidiyeköy ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır."
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) November 7, 2023
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4.Levent istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle 4.Levent istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişli/Mecidiyeköy ve Sanayi Mahallesi-Hacıosman istasyonları arasında…
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