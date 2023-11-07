Yenikapı-Hacıosman Metro hattında intihar girişimi! Seferler durduruldu

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının 4.Levent istasyonundaki intihar girişimi nedeniyle 4.Levent istasyonları seferlere kapatıldı. İ

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2023 - 09:57
Abone Ol google-news

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında intihar girişimi yaşandığı, bu nedenle 4.Levent istasyonunun kapatıldığı duyuruldu.

Seferlerin iptal edilmesi nedeniyle metro istasyonlarında yoğunluk yaşanırken, Metro İstanbul'un söz konusu açıklama şu şekilde:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı seferleri intihar girişimi nedeniyle durduruldu. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4.Levent istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle 4.Levent istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişli/Mecidiyeköy ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır."


Yenikapı Hacıosman metro istanbul

İlgili Haberler

Metro İstanbul duyurdu: Tramvay hattında teknik arıza

Metro İstanbul duyurdu: Tramvay hattında teknik arıza
İstanbul'da yağış etkisini artırmaya başladı! Trafikte yoğunluk oluştu, rögarlar taştı, metro istasyonlarını su bastı

İstanbul'da yağış etkisini artırmaya başladı! Trafikte yoğunluk oluştu, rögarlar taştı, metro istasyonlarını su bastı

En Çok Okunan Haberler