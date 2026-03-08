Birleşik Emekliler Sendikası: 'Bu ülkenin sahipleri emekliler olarak mazeret değil çözüm istiyoruz'

Birleşik Emekliler Sendikası üyeleri, Kadıköy İskele Meydanı’nda insanca yaşam talebiyle bir araya geldi. “Yandaşa ballı kaymak, emekliye yok kaynak” pankartı açan emekliler, “Susma haykır sefalete hayır”, “Susma, sustukça sıra sana gelecek” sloganları attı.

“RAMAZAN AYI EMEKLİLER İÇİN TIPKI DİĞER AYLAR GİBİ AÇLIK VE YOKSULLUKLA GEÇMEKTEDİR”

Yapılan basın açıklamasında şöyle denildi:

“Bu gün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü haklarını almak için diri diri yakılan 120 kadın emekçiyi saygıyla anıyoruz. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı bolluk bereket ve paylaşma ayı olmasına rağmen, maalesef emekliler için tıpkı diğer aylar gibi açlık ve yoksullukla geçmektedir.

Önümüz bayram ve emeklilere bayram ikramiyesi sadaka verir gibi 4 bin lira ödenecek. Hepimizin bildiği gibi ocak ayında TÜİK verilerine göre maaşlarına yüzde 12.19 zam verildi. Ancak emeklinin cebinden ocak ayında yüzde 5 şubat ayında yüzde 5 toplamda yüzde 10 enflasyon marifetiyle geri alındı.

Mart ayı itibarı ile motorine gelen artışla litresi 67 lira oldu. Bu da şu anlama geliyor; motorine gelen artışın tüm tüketim ürünlerini maliyet olarak etkileyeceğinden zorunlu ihtiyaçlara yani gıdaya, faturalara, kiralara ve sağlık giderlerine artış yapılması demektir. Böylelikle mart ayı sonu itibarı ile emeklinin cebinden yüzde 15 alım gücü eksilmiş olacak. Daha ilk 6 ayın 3 aylık bölümünde verilen yüzde 12.19 zam emeklinin cebinden eksilmiş durumda.

Bizler iki bayramda verilen ikramiyelerin artırılmasını talep ederken, iktidar ise ‘Ekonomimiz kaldırmaz’ diyerek bırakın artış yapmayı yeni bir düzenleme ile 50 bin liranın üstünde maaş alanlara ikramiye vermemenin planlamasını ve çalışmasını yapmaktadır. Biz emekliler olarak bayram yardımlarının adının ikramiye olarak değiştirilmesi ve kalıcı hale getirilmesini istiyoruz.

Bu ülkenin sahipleri emekliler olarak mazeret değil çözüm istiyoruz. 'Kaynak yok' bahanesine sığınmadan emekli maaşlarının insan onuruna yaraşır bir yaşam için yeniden düzenlenmesini, alım gücümüzün korunmasını talep ediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ‘milli gelirden kişi başına düşen pay 18 bin 40 dolara yükseldi’ diyor. Aylık TL karşılığı 66 bin TL emekli maaşı ise 20 bin TL. O zaman soruyoruz; aradaki 46 bin TL nerede?

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki: ‘İMF bizden borç istedi verin gitsin dedim’ diyor. ‘Suriyeli göçmenlere 40 milyar dolar harcadık gerekirse bir o kadar yine harcarız’ diyor. Cumhurbaşkanına buradan soruyoruz; Bu ülkenin kalkınmasında emeği olan 17 milyon emeklinin Suriyeli göçmenler kadar değeri yok mu? AKP Grup Başkan Vekili Abdullah Güler; ‘Emekli bayram ikramiyelerine yapılacak bin TL artış için kaynak yok’ dedi. O zaman soruyoruz bakana mı, cumhurbaşkanına mı yoksa AKP Grup Başkanına mı inanalım?

Emeklinin aklıyla dalga geçmeyin. Müteahhitlerin vergi affına kaynak var, faiz lobilerine kaynak var, köprülerin araç geçişine garanti var, şehir hastanelerine hasta garantisi var, havaalanlarına yolcu garantisi var, iktidar yandaşlarına ballı kaymak var, emekliye gelince kaynak yok.

Maliye Bakanı Şimşek; ‘artık yurttaşlarımız 10 yıl öncesi gibi araba ve ev sahibi olabilecek’ diyor. Gerçekler ise emekli banka kredisi ve kredi kartı borcunu ödemek için 24 yıllık AKP iktidarı öncesi almış olduğu evini ve arabasını satmak zorunda kaldı. Sonuç olarak 24 yıllık AKP iktidarının sığınacağı hiçbir mazeret kalmadı. Sınırlarımızın ötesinde küresel savaş, sınırlarımız içerisinde. Emekliler geçim savaşı veriyor. Emekliler artık amasız, fakatsız, lakinsiz, mazeretsiz kalıcı çözümler istiyor."