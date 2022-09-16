Birleşik Kamu-İş'ten 'sosyal konut' tepkisi, seçime dikkat çekti: 'Şaibeler bulunan...'

16 Eylül 2022 Cuma, 11:03

Birleşik Kamu-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Balık, bugün yaptığı yazılı açıklamada, dar gelirlileri ev sahibi yapmak amacıyla TOKİ tarafından yaşama geçirilecek yeni sosyal konut projesine tepki gösterdi. Balık, şunları kaydetti:

“ZAMLARLA 20 YIL İÇERİSİNDE KATLANARAK ARTACAK”

“Ekonomik koşulların zorlaşması ve ücretlerdeki yetersizlikten kaynaklı, ev almak, yurttaşlar nezdinde artık hayal olmaya başladı. AKP hükümeti, seçim yatırımı olarak sosyal konut projeleri ile binlerce aileyi ev sahibi yapmayı planlıyor. Ancak 18-16 bin liradan az geliri olan ailelere sağlanacak sosyal konutların, asgari ücretin yarısından fazla taksitlerle sunulacağı açıklandı. 2 artı 1 dairelerin bedeli 608 bin TL idi. Aylık taksitler ise 240 ay vade ile 2 bin 280 TL olarak belirlendi. 3 artı 1 dairelerin fiyatının ise 851 bin TL olduğu projede, bu dairelere de aylık taksit 3 bin 187 TL olarak belirlenmişti. Ancak resmi açıklama ile değiştirilen taksit tutarlarına her sene iki defa zam yapılacağı duyuruldu. Yüksek enflasyon koşullarında yapılacak zamlarla 20 yıl içerisinde katlanarak artacak ve belirtilen fiyatların milyonlarca lira üstüne yurttaşlara mal olmasına sebep olacaktır.

“NASIL FİNANSE EDİLECEĞİ HENÜZ BELLİ DEĞİL”

Bugün 5 bin 500 lira ile ev geçindirip kira ödeyen dar gelirli ailelerin hem kira hem peşinat hem de taksit ödemesi mümkün değildir. Bakan Kurum’un ise bu konuya verdiği ‘Biraz dişlerini sıkacaklar’ açıklaması, projenin ne kadar özensiz ve seçim kaybetme korkusu ile üzerinde hiç düşünülmeden hazırlandığının en açık göstergesidir. Ayrıca hiç de sosyal gibi gözükmeyen konut projesinin nasıl finanse edileceği henüz olmayıp, eğer vergilerle finanse edilirse projeden yararlanan yurttaşların mağdur olacağı gibi, projeden yararlanmayan yurttaşlarımıza da ağır vergi yükü altına girerek mağdur edilecektir. Tartışma yaratan bir diğer husus, AKP iktidarının daha önce sözünü verdiği ve yıllardır peşinat ve taksitlerini ödettirdiği yurttaşlara halen evlerini teslim etmediği gibi, çok uzun yıllar ve yüksek maliyetlere yapılacak bu konutların zamanında teslim edileceğinin bir garantisi olmayışıdır.

Seçimlerin yaklaşması ile akıl dışı projeler üretmeye başlayan AKP iktidarının, yine yurttaşlara hayal ürünü olmaktan ileriye gitmeyecek gibi gözüken bu projelerinin ilerisi için ülke ekonomisinde büyük yaralar açacağı çok açık bir şekilde bugünden gözükmektedir. Gerçekleşmesi pek mümkün gözükmeyen ve halen şartları hususunda şaibeler bulunan sosyal konut projesinin finansmanının nasıl sağlanacağı, bu yükün kimlere yükleneceği sorularının cevabı verilmelidir. Ayrıca projeden yararlanacak yurttaşların yılda iki defa yapılacak zam oranının sabitlenmesi, yurttaşların ne kadar maliyetle ev sahibi olacağını bilmesi açısından önem taşımaktadır.”