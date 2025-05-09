Birleşik Metal-İş'ten kapanma sürecinde olan Accuride Wheels Jant Fabrikası önünde eylem: 'Çok uluslu şirketlere peşkeş çekiliyor!'

Yayınlanma: 09.05.2025 - 17:38

Güncelleme: 09.05.2025 - 17:38

Bilecik'te 255 işçiyle üretim yapan 46 yıllık Accuride Wheels Jant Fabrikası kapanma sürecinde. Amerika Birleşik Devletleri merkezli çok uluslu şirketin Almanya birimine bağlı fabrika iflas bahanesiyle tasfiye edilirken Devrimci İşçi Sedikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası fabrika önünde açıklama yaptı. Burada kamuoyuyla paylaşılan rapora göre fabrika, 2023 itibariyle toplam 13.6 milyon dolar ihracat geliri elde etti.

Genel Başkan Özkan Atar, “Bu düzeyde ihracat kapasitesine ve teknolojik altyapıya sahip bir sanayi kuruluşunun tasfiyeye zorlanması, yalnızca çalışanlar açısından değil, Türkiye’nin üretim kapasitesi, dış ticaret dengesi ve sanayi stratejileri açısından da ciddi kayıplara yol açmakta” dedi.

Üretimi sürdürebilecek potansiyel yatırımcıların süreç dışında bırakıldığına dikkat çeken rapora göre; fabrikada bulunan yaklaşık 400 üretim makinesi de değerinin çok altında fiyatla üretim amacı taşımayan bir geri dönüşüm işletmesine satıldı.

Başkan Atar, “Bu satış işlemi hem ülkemizin üretim kapasitesine zarar vermiş hem de vergi kayıpları ve kamu zararı doğurmuştur” diyerek sürecin rekabet hukukuna, ticaret etiğine, stratejik sanayi politikalarına ve iş hukukuna aykırı ilerlediğini ifade etti.

İŞÇİYE DE, ULUSAL MENFAATE DE ZARAR

Başkan Atar, iflas ve satış sürecinde şirketin çalışanlara herhangi bir iş güvencesi sunmadığına dikkat çekti ve tazminatların da risk altında olduğunu vurguladı. Atar, şirketin fabrika için yatırım tekliflerini dikkate almamasına ilişkin şunları söyledi: "Fabrika halen üretime elverişli durumda, düzenli siparişleri bulunmakta ancak rekabet dışı bırakılmak isteniyor. Avrupa merkezli rakip firmalara avantaj sağlanıyor. Türkiye işçi sınıfının emeğiyle bugünlere gelen 46 yıllık fabrika, çok uluslu şirketlerin çıkarları uğruna peşkeş çekiliyor, yok edilmek isteniyor. Buna izin vermeyeceğiz."

Sürecin yasal düzenlemelere uygunluk açısından denetlenmesini isteyen sendika; devlet düzeyinde girişimlerde bulunulmasını, konunun Meclis gündemine taşınmasını talep etti.