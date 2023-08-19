Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi'nin Limak kararı: Ortaklığımız sona ermiştir

Yayınlanma: 19.08.2023 - 14:02

Güncelleme: 19.08.2023 - 14:06

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi, Limak’ın Akbelen ormanlarını talan etmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Limak Vakfı ile ortaklığını bitirdiğini duyuran UNDP, konuya ilişkin, “Son aylarda sivil toplum aktivistleri tarafından dile getirilen endişeler, UNDP’yi Limak Grubu için özenli inceleme sürecini yenilemeye teşvik etmiştir. İnceleme sonuçları, UNDP’ye Limak Vakfı ile ortaklığını sona erdirme dışında başka bir seçenek bırakmamıştır” açıklamasını yaptı.

PROJENİN DETAYLARI

UNDP’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“UNDP, 2016 yılından beri 'Türkiye’nin Mühendis Kızları' adıyla bilinen, geleneksel olarak erkeklere özgü kabul edilen mühendislik ve diğer teknik mesleklere kadın katılımını artırmayı amaçlayan bir programı desteklemektedir. Program, Limak Vakfı tarafından yürütülen kız çocuklarına yönelik burs programı biçiminde başlamıştır. T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzalanan bir anlaşma kapsamında, UNDP, anılan programı kadınların ekonomik güçlenmesine yönelik etkili bir araç haline getirmek üzere Limak Vakfı ile birlikte çalışmıştır. Geçtiğimiz yedi yıl boyunca, 860 kız çocuğu 'Türkiye’nin Mühendis Kızları' programından yararlanmış, öğrenim bursları almanın yanı sıra staj, mentorluk, koçluk, ağ oluşturma ve işe yerleştirme dahil farklı biçimlerde desteklere kavuşmuştur. Program, 25 ilde 39 devlet üniversitesini kapsamaktadır ve 40 ildeki 125 lisede de mühendislik mesleğini tanıtıcı faaliyetler düzenlenmiştir."

DİLE GETİRİLEN ENDİŞELER

Açıklamanınj devamında şöyle denildi: "UNDP, program giderlerini karşılamak üzere Limak Vakfı’ndan toplam 795.060 ABD doları fon almıştır. Sosyal medyada iddia edilenlerin aksine, UNDP hiçbir zaman Limak’a finansman sağlamamıştır. UNDP, bu ortak girişimin sonuçlarıyla gurur duymaktadır. UNDP değişen koşullara bağlı olarak özenli incelemelerini güncellemektedir. Son aylarda sivil toplum aktivistleri tarafından dile getirilen endişeler, UNDP’yi Limak Grubu için özenli inceleme sürecini yenilemeye teşvik etmiştir. İnceleme sonuçları, UNDP’ye Limak Vakfı ile ortaklığını sona erdirme dışında başka bir seçenek bırakmamıştır. Ayrıntılar, UNDP’nin önümüzdeki günlerde ortakları ile yapacağı görüşmelerde kararlaştırılacaktır."