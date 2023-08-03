Doğa savunucularından Limak'ın 'katlettiği' Kuzey Ormanları kırsalındaki otelinin önünde eylem

İstanbul Doğa Savunmaları, Limak’ın Kavacık’taki Kuzey Ormanları kırsalını işgal ederek yaptığı oteli önünden seslendi. “Limak elini ormanlardan çek! Her yer Akbelen her yer direniş” pankartı açan yaşam savunucuları açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2023 - 22:11
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Yaşam savunucuları, Limak’ın otelleri önünde eylemler yapma çağrısında bulundu. “Limak elini ormanlardan çek! Her yer Akbelen her yer direniş” pankartı açan yaşam savunucuları açıklama yaptı.

Limak’ın Kavacık’taki Kuzey Ormanları kırsalını işgal ederek yaptığı oteli önünden seslenen İstanbul Doğa Savunmaları, Akbelen Ormanları’nda devam eden direnişi selamladı.

Eylemde bir güvenlik görevlisi de otellerin önünde eylem çağrısı yapılınca müdahale etmeye çalıştı. Anca yaşam savunucuları Akbelen’de de polisin ve jandarmanın halka saldırdığını hatırlattı.


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