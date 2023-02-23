Birlik Sağlık Sen: İzmir’deki sağlık tesislerinin yüzde 80’i çürük!

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 13:19

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 14:29

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7, Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından sağlık tesislerinin güvenliği ve afet sonrasında sunulacak sağlık hizmetlerinin akıbeti de tartışma konusu oldu. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Sağlık çalışanlarını da depremde kaybedersek bizi kurtaracak kimse kalmaz” diyen Birlik Sağlık Ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Birlik Sağlık Sen) Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, İzmir’deki sağlık tesislerinin çürük ya da yönetmeliğe aykırı yapılar olduğunu ve aile hekimlerinin de güvenliği şüpheli binalarda hizmet verdiğini açıkladı.

"İMAR DÖNÜŞÜ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN BAŞLAMALI"

Toplam 11 ili etkileyen ve acil ile temel sağlık hizmetlerinin durma noktasına geldiği Kahramanmaraş merkezli büyük yıkımın ardından yaptığı basın açıklamasında İzmir’de yer alan sağlık kurumlarının afet hazırlıklarını değerlendiren Ahmet Doğruyol devlete ait sağlık tesislerinin acilen kontrol edilmesi ve gereken güçlendirme çalışmalarının yapılması için çağrıda bulunarak, “Sağlık hizmeti veren devlet ya da özel, tüm hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının günün şartlarına göre, en sağlam şekilde yapılması elzemdir. Eğer bir imar dönüşümü yapılacaksa öncelikle sağlık kuruluşlarından başlanması gerekmektedir. Diğer illerimizde de ağır hasarlı olan ve boşaltılan onlarca hastanemiz bulunmaktadır" diye konuştu.

"İZMİR ÜVEY EVLAT MUAMELESİ"

"Salgın hastalık riskinin bulunduğu bölgede bu gün en çok ihtiyacımız olan sağlık hizmeti sunacak olan sağlık çalışanlarımız ve sağlık kurumlarımızdır" diye devam eden Doğruyol, "Yoksa sağlık çalışanlarını da depremde kaybedersek bizi kurtaracak kimse kalmaz. Sağlık yatırımları konusunda üvey evlat muamelesi gören İzmir’de, pek çok hastanenin depreme dayanıksız raporlarının olması, yangın merdiveni olmayan hastanelerimizin bile olması, dönüşümle ilgili üç yıllık, beş yıllık, 10 yılık hiçbir planlamanın yapılmamış olması çalışanlarımızda çok büyük endişelere sebep olmaktadır. Kentimizde bulunan hastanelerin yaklaşık yüzde 80’i eski ve depreme dayanıksız yapılardan oluşmaktadır. Önümüzdeki süreçte planlama yapılarak deprem kuşağında bulunan ülkemizdeki tüm sağlık kuruluşlarımızın deprem yönetmeliğine göre, hatta çok daha sağlam bir şekilde yapılması gerekli ve elzemdir. Hükümetlerimiz elbette yol, köprü, havaalanı yapacak. Ancak devleti yönetenlerin en önemli görevi öncelikle vatandaşlarının can güvenliğini korumaktır” ifadelerini kullandı.