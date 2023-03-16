Birlik ve Dayanışma Sendikası Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 16:38

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 16:38

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Birlik ve Dayanışma Sendikası yöneticilerini makamında kabul ederek, deprem bölgesindeki aile hekimleri ve sağlık çalışanlarının sorunlarını dinledi.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük deprem bölgesinde görev alan hekimler, ebeler, hemşireler ve sağlık personellerinin yaşadığı zorlukları Kılıçdaroğlu’na aktarırken, sağlık çalışanlarının da depremzede olduğunu, halen barınma, çalışma ortamı güçlükleri yaşadığını, kendilerinden kaynaklı olmayan nedenlerden dolayı ücretlerinde yaşanan kesintilerin kabul edilemez ve telafi edilmesi gerektiğini belirtti

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük ve sendika yöneticileri 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, bu buluşmada hekimlerin Tıp Bayramı’nı kutladı.

Sendika temsilcileri de 13.Cumhurbaşkanı Adayı olan Kılıçdaroğlu’nu adaylığı için tebrik etti. Aile hekimliği sorunları ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Deprem bölgesindeki sağlık çalışanlarının durumları Kılıçdaroğlu’na bildirildi. Deprem bölgesindeki hekimlerin, hemşirelerin, ebelerin ve sağlık çalışanlarının da bir depremzede olduğu, halen barınma ve çalışma ortamı güçlükleri yaşadıkları belirtildi. Ayrıca ücretlerinde kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı kesinti yapılmasının kabul edilemez olduğu ve telafi edilmesi gerektiği söylendi.

Görüşmeye milletvekilleri Dr. Metin İlhan ve Ömer Fethi Gürer de katıldı.