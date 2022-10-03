Birlik Sendikası'ndan Onur Şener protestosu: 'AKP iktidarı tarafından ölüme terk edilmiştir'

03 Ekim 2022 Pazartesi, 20:42

Müzisyen Onur Şener dün gece çalıştığı kafe pub çıkışında 3 kişinin saldırısı üzerine ağır yaralandı, ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bir çocuk babası Onur Şener, bugün Cebeci Mezarlığında toprağa verildi.

“DEVLET KURUMLARI İÇİNDE SÖZDE ‘DELİKANLILIK’ DENEREK ‘RACON KESMENİN’ VE KOKUŞMUŞLUĞUN GÖSTERGESİDİR”

Birlik Sendikası üyeleri Onur Şener’in vahşice katledilmesini bu akşam protesto etti, "Onur'un katili sermaye düzeni" sloganı attı. Ankara Karanfil Sokak'ta basın açıklaması yapan Birlik Sendikası üyeleri şunları söyledi:

“Bugün Onur için toplandık. Onur’a yapılan saldırı hepimize yapılan saldırıdır. Dün akşam Ankara’nın Çankaya İlçesindeki bir mekanda müzisyenlik yapan bir arkadaşımız, Onur Şener, gencecik yaşında vahşice katledildi. Olayın faillerinin ise birinin TAİ’de mühendis, diğer ikisinin ise Çalışma Bakanlığı bürokratı oldukları ifade ediliyor. Olayın vahşeti bir yana, bu cinayetin failleri olduğu söylenen kişilerin, devlete bağlı resmi kurumların birer çalışanı olması skandaldır. Bu durum, devlet kurumları içinde sözde ‘Delikanlılık’ denerek ‘racon kesmenin’ ve kokuşmuşluğun göstergesidir.

“AKP İKTİDARI TARAFINDAN ÖLÜME TERK EDİLMİŞTİR”

Dün gece katledilen arkadaşımız, salgın nedeniyle beş parasız eve kapatıldığında ölüme terk edilmiştir. Dün gece katledilen arkadaşımız, müzik emekçilerinin güvencesiz çalıştırılması konusunda ‘salgından sonra bu konuda işyerlerini özendirici çalışmalar yapacağız’ diyen Kültür Bakanı tarafından katledilmiştir. Dün gece katledilen arkadaşımız, onun yobazların hedefi haline gelmesine sessiz kalan, buna önayak olan AKP iktidarı tarafından ölüme terk edilmiştir. Dün gece katledilen arkadaşımız, onun hayallerini, umutlarını ve geleceğini çalan bu batasıca düzen tarafından ölüme terk edilmiştir.

“ONUR ŞENER ARKADAŞIMIZIN HESABINI HEP BİRLİKTE SORALIM”

Müzik emekçileri, dostları, kardeşler. Haklı tepkimizi sosyal medyadan, saatlerce enstrümanımızı çalıştığımız odalardan göstermek yerine artık kol kola girerek göstermenin vakti gelmedi mi? Tüm bu kuralsız sömürüye, baskı altında güvencesiz çalıştırılmaya, tehditlere, arkadaşlarımızın çaresizlikle hayatlarına son vermesine, fiziksel şiddete, ölümlere karşı birlik olmanın zamanı değil mi? Biz yan yana gelmedikçe aramızdan ayrılan, en verimli çağında yaşamdan koparılan arkadaşlarımızın hesabı sorulmayacak. Gelin güç verelim birbirimize, gelin örgütlenelim. Gelin haklarımız için kol kola girelim. Gelin dün gece vahşice katledilen Onur Şener arkadaşımızın hesabını hep birlikte soralım.”

“MÜZİSYEN ARKADAŞLARIN YANLARINDAYIZ”

Birlik Sendikası Ankara İl Temsilcisi Yeliz Karaca ise açıklamanın ardından şunları söyledi:

“Siyasi iktidarın hedef göstererek itibarsızlaştırmaya çalıştığı sanatçıların yaşamış olduğu son olaylardan biridir. Bu Türkiye’deki çürümüşlüğün, yozlaşmanın insanlar üzerinde yarattığı etkinin bir sonucudur. Biz bu çürümeyi el birliği ile örgütlenerek, dayanışarak bertaraf edeceğiz. Bunun için tüm müzisyen arkadaşları, sanatçıları sendika üyesi olmaya davet ediyorum. Burada Onur arkadaşımızın müzisyen arkadaşlardan gelen bir talebi iletmek istiyorum; bir hafta boyunca istek almayacaklarını, bu şekilde tepkilerini göstermek istediklerini ifade ettiler. Yanlarındayız.”

NE OLMUŞTU?

Ankara'da dün gece Ümitköy semtindeki Casetta isimli kafe pub’da müzik yapan ve 3 kişinin kendisinden istediği şarkıyı bilmediğini söyleyen Onur Şener, mekanın kapanmasının ardından dışarıda kendisini bekleyen aynı kişiler tarafından gece yarısında darp edilerek öldürüldü. Gözaltındaki 5 kişiden üçü mahkeme tarafından tutuklandı, iki kadın ise adli kontrol önlemi ile salıverildi. Tutuklanan İlker K., Ali G., Semih S.’nin kamu görevlisi olduğu öğrenildi. Öldürülen müzisyen Onur Şener bugün Ankara’da Cebeci Mezarlığında toprağa verildi.