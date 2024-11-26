Birlikte ava çıktığı arkadaşını öldürdü
Konya’nın Akşehir ilçesinde, birlikte ava gittiği arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmaların hedef olan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, A.B. ile Emre Coşkun (30) Çamlı Mahallesi’nde avlanmaya başladı. Av sırasında iddiaya göre yanlışlıkla arkadaşı A.B. tarafından ateşlenen tüfekten çıkan saçmaların karnına isabet ettiği Emre Coşkun ağır yaralandı.
Emre Coşkun, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Coşkun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olaydan sonra A.B. jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Malatya depremi: 'Endişe verici' diyerek uyardı!
- İYİ Parti'de Akşener krizi
- Kan donduran 'taciz' iddiası
- Muharrem İnce’den sert yanıt!
- Ankara’da konuşulan iddianame
- Oktay Kaynarca’dan ‘Selahattin Demirtaş’ açıklaması
- TÜPRAŞ'tan açıklama geldi
- Erdoğan'dan RTÜK'e 'hızla tedbir' talimatı
- ORC'den çarpıcı 'Karadeniz' anketi
- 'Tweet bu kadar, gerizekalı!'