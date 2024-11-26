Birlikte ava çıktığı arkadaşını öldürdü

Konya’nın Akşehir ilçesinde, birlikte ava gittiği arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmaların hedef olan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Birlikte ava çıktığı arkadaşını öldürdü
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İHA
Yayınlanma: 26.11.2024 - 18:44

Edinilen bilgiye göre, A.B. ile Emre Coşkun (30) Çamlı Mahallesi’nde avlanmaya başladı. Av sırasında iddiaya göre yanlışlıkla arkadaşı A.B. tarafından ateşlenen tüfekten çıkan saçmaların karnına isabet ettiği Emre Coşkun ağır yaralandı.

Emre Coşkun, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Coşkun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaydan sonra A.B. jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.


Etiketler: #konya #av

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