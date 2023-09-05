Birlikte olduğu erkeğin evinde ölü bulundu

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Özlem Yürük (25), İsmail Arı'nın evinde ölü bulundu. Evde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan Arı tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 05.09.2023 - 15:48
Birlikte olduğu erkeğin evinde ölü bulundu
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Lüleburgaz'da yalnız yaşayan Özlem Yürük, önceki gece İsmail Arı'nın evine gitti. Sabah saatlerinde Arı, Yürük'ün hareketsiz bir şekilde yattığını fark edince 112'yi aradı. 

İhbar üzerine eve sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Yürük'ün hayatını kaybettiği belirlendi. 

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede evde uyuşturucu maddelere rastlandı. Yürük'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıpa gönderildi. 

Gözaltına alınan Yürük'ün birlikte olduğu Arı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.


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