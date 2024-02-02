Birlikte olduğu kadını öldürüp, kaçmıştı... Yakalandı!
Serdivan'da tartıştığı Sevda T.'yi silahla öldüren ve ardından olay yerinden kaçan fail Ü.D., gözaltına alındı.
Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir evde sabah saatlerinde Ü.D., kız arkadaşı Sevda T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadına tabancayla ateş eden Ü.D. evden kaçtı.
Daha sonra polise teslim olan zanlı, ifadesinde "kıskançlık" nedeniyle tartıştıkları Sevda T.'yi silahla vurduğunu itiraf etti.
Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Sevda T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, incelemelerin ardından otopsi için morga götürüldü.
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