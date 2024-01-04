Kocaeli'nde erkek şiddeti: Boşandığı eşine kurşun yağdırdı!
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sokakta yürüdüğü sırada 2 yıl önce boşandığı eşi tarafından tabancayla ateş açılan Tülay Dağaşan (44) ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Tülay Dağaşan, 2 yıl önce boşandığı eşi Şefik Karaali tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Ağır yaralanan Tülay Dağaşan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Saldırgan Şefik Karaali ise geldiği servis aracına binerek olay yerinden kaçtı. Şefik Karaali’nin Tülay Dağaşan’ı olaydan önce tehdit ettiği de öne sürüldü.
Polis ekipleri olayı gerçekleştiren zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
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