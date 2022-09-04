Birlikte yaşadığı kadın ile oğlunu öldürüp, kaçan şüpheli aranıyor
Amasya'nın Taşova ilçesinde, birlikte yaşadığı Sunay Aslan Kaya (47) ile oğlu Anıl Kadir Babal'ı (19) tabanca ile öldürüpkaçan Kadir Y. (51) aranıyor.
Olay, dün öğle saatlerinde Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde meydana geldi. Besicilik yapan Kadir Y., birlikte yaşadığı Sunay Aslan Kaya ve oğlu Anıl Kadir Babal ile tartıştı.
Çıkan kavgada Kadir Y., tabanca ile anne ve oğluna ateş etti. Anne ile oğlu kanlar için yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, anne ile oğlunun öldüğünü belirledi. İnceleme sonrası cenazeler, hastane morguna kaldırıldı.
Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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