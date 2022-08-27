Türkiye'nin konuştuğu kadına şiddet görüntüleri: Baba tuttu, oğlu bıçakladı

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 10:18

Yozgat’ta E.B.M. (21) isimli kadın, Aşağı Çatak Mahallesi Ali Efendi Camisi avlusunda, eski eşi olduğu belirtilen Bahattin Gazi Baldemir (34) tarafından yere yatırılarak defalarca bıçaklandı.

İddiaya göre; E.B.M.'nin çocuğunun gözleri önünde yaşanan olayda, Baldemir’in babası İsa Baldemir de kadını saldırıdan korumak yerine bıçaklanmasına yardım etti. Görüntülerde şüphelilerin olay yerinden çocuğu kaçırarak uzaklaştığı görüldü.

Saldırıda vücudunun çok sayıda yerinden yara alan E.B.M., Baldemir ailesi tarafından kaçırılan çocuğunun nerede olduğunu bilmediğini belirterek yardım istedi.

BAŞSAVCILIK: SALDIRGAN TUTUKLANDI, BABA SERBEST

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüleri sosyal medyada paylaşılan skandal olay üzerine "Kadını bıçaklayan koca serbest bırakıldı" iddialarına yanıt verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13 Ağustos 2022'de müşteki E.B.M. ile eski eşi şüpheli B.G.B. arasında 2 yaşındaki çocuklarının velayeti ve görüşmesi kapsamında aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu zanlı B.G.B'nin müşteki ve halasını bıçaklamasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca B.G.B. ile olay yerinde bulunan babası İ.B. hakkında derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Şüpheli B.G.B. aynı gün gözaltına alınmış, tutuklanması istemiyle 14 Ağustos 2022'de çıkarıldığı Yozgat Sulh Ceza Hakimliğince 'boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan' tutuklanmış, halen Yozgat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunmaktadır. Müşteki poliklinik servisindeki bir günlük tedavisinin ardından taburcu edilmiş, soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Sosyal medya mecralarındaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."