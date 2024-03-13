Birlikte yaşadığı kadını öldüren uzman çavuş hakkında istenen ceza belli oldu!

Yayınlanma: 13.03.2024 - 10:51

Güncelleme: 13.03.2024 - 11:02

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Muharremşah köyünde 28 Aralık 2023 tarihinde bir kadın cinayeti yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Dankal (33) izin alarak, birlikte yaşadığı Yeliz Yolcuoğlu (40), çocukları A.D. ve yeğeni H.D. ile birlikte memleketi Zonguldak'a gitti.

Dankal ile Yolcuoğlu arasında, ailevi nedenlerle tartışma çıktı. Bunun üzerine Muhammet Dankal, Yolcuoğlu'nun Zonguldak’taki evinin 150 metre yukarısındaki ormanda otomobilini durdurdu. Tartışma devam ederken uzman çavuş, burada Yolcuoğlu'na tabancayla 8 el ateş ederek öldürdü. Olayın ardından jandarmaya teslim olan Dankal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YEĞENİ BAĞIRINCA DURMUŞ

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamlayarak, Muhammet Dankal hakkında iddianamesini hazırladı. İddianamede, Dankal’ın ailevi sorunlar nedeniyle tartıştıktan sonra 8 el ateş ettiği, yeğeni H.D.’nin bağırması üzerine, kadını bırakarak ağabeyi S.D.’nin evine gidip durumu anlattığı bildirildi.

S.D.’nin yaptığı kontrolde Yolcuoğlu’nun öldüğünü belirlediği ve jandarmayı aradığı ifade edildi. Dankal hakkında ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

UZAKTAN ATEŞ ETMİŞ!

Jandarma Kriminal Laboratuvarı’nın raporuna yer verilen iddianamede, Dankal’ın birlikte yaşadığı kadına yaptığı atışların ‘uzak atış’ olduğu da yer aldı.

Muhammet Dankal iddianamede yer verilen savunmasında, “Bana sürekli hakaret ediyordu. Ahlaksızlık yaptığıma dair ithamlarda bulunuyordu. Beni aldatacağını söylemişti. Olay günü de yolda sürekli tartıştık. Olay yerine gelince Yeliz, midesinin bulandığını ve botlarını giyeceğini söyleyip araçtan indi. Ben de yardım etmek istedim. Tekrar tartışmaya başladık. Bana ‘ağabeyinin evine gelmeyeceğim’ deyip küfretti. Montumun cebinden görev silahımı çıkarıp 1-2 metre mesafeden hedef gözetmeksizin ateş ettim. Pişmanım, ağır ithamları nedeniyle bir anlık öfkeyle olay meydana geldi” dedi.

İddianame Zonguldak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. Dankal, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.