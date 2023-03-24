Birlikte yaşadığı kadını parçalara ayırıp buzdolabına koydu!

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 17:17

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 17:24

Bahçelievler’de birlikte yaşadığı Özbekistan uyruklu kadını taşla öldürüp, vücudunu parçalara ayırdıktan sonra buzdolabına koyan şahsın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, “Ramazan ayında öldürdüm. Keşke bu ayda yapmasaydım günah oldu. Pişman değilim, canım istedi yaptım” dedi.

İstanbul Bahçelievler’de sabah saatlerinde meydana gelen olayda Rıza Beler, birlikte yaşadığı Özbekistan uyruklu Umıda Tulgaganova’yı taşla öldürüp vücudunu parçalara ayırdı. Öldürdüğü kadının vücudunun parçalarını buzdolabına koyan Beler, olay yerine giden polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilen şüphelinin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

“Canım istedi yaptım, olayı tasarlamadım”

Şüpheli Rıza Beler ifadesinde, “Pişman değilim. Cinayette kullandığım taşı olaydan 3 ay önce balkonun kapısına koymuştum. Umıda ile zaman zaman tartışıyorduk, ne olur ne olmaz diye taşı koydum. Olaydan bir gün önce çektiğim krediyle ilgili tartışmıştık, eve haciz gelecekti. Bunun için ben de taşı alıp 5 defa kafasına vurdum. Ertesi gün gidip para çektim, banka borcunu ödeyip icrayı kaldırdım. Ramazan ayında öldürdüm. Keşke bu ayda yapmasaydım günah oldu. Pişman değilim, üstüme geldi. Canım istedi yaptım. Olayı tasarlamadım" dedi.

Tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüpheli Rıza Beler, nöbetçi mahkeme tarafından ’canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.