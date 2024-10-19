BİSAV Mütevelli Heyeti Başkanı Tahir Dinçer, hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanvekili, CHP Milletvekili ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Dinçer'in kardeşi Tahir Dinçer, 77 yaşında hayatını kaybetti.
Eski TBMM Başkanvekili, CHP Milletvekili ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Dinçer'in kardeşi inşaat mühendisi Tahir Dinçer, 77 yaşında hayatını kaybetti.
Dinçer'in cenazesi 20 Ekim (yarın) saat 14.00'te Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.
TAHİR DİNÇER KİMDİR?
1947 Bulgaristan doğumludur. 1950'de Türkiye’ye gelen Dinçer, 1954 yılı Eylül ayına kadar resmî iskan olduğu Kırşehir’de yaşadı. Öğrenim yaşamı Ankara'da geçti. İnşaat Mühendisi olarak Kamu ve Özel Sektörde hizmet üretti. Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı'dır. Evli olan Dinçer'in iki kız çocuğu ve bir erkek torunu bulunmaktadır.
Etiketler: #CHP #ali dinçer #TBMM
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