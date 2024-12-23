Türkiye’yi uluslararası bisiklet turnuvalarında temsil edecekler

Yayınlanma: 23.12.2024 - 12:21

Güncelleme: 23.12.2024 - 12:21

Kahramanmaraş’da düzenlenen etkinliğe, spor ve çevre alanında önde gelen isimler katıldı. Etkinlikte, Türkiye’nin uluslararası platformlarda spor ve çevre dostu teknolojilerle temsil edilmesine yönelik önemli mesajlar verildi.

SPORUMUZ ADINA ÇOK GURUR VERİCİ

Bugün burada böyle bir spor dalında önemli bir takımın lansmanında bulunmak, ülkemiz ve sporumuz adına çok gurur verici diyen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, dağ bisikletinin önemine dikkat çekti. Konuşmasında, bu vizyonun hayata geçirilmesine destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Müftüoğlu, şunları söyledi:

“Dağ bisikleti gibi özel bir alanda profesyonel bir takım kurmak, büyük bir vizyon gerektiriyor. Bu noktada Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ve sponsor firmamıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Turu ve 100. Yıl Turu’nu himayesine alan, velodrom’umuzu ülkemize kazandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bisiklet ailesi olarak özel bir teşekkürlerimizi sunuyoruz. Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak’ın liderliğinde bu organizasyonları gerçekleştirdiğimiz için kendilerine de minnettarız.”

“HEDEFİMİZ OLİMPİYAT”

Bugün yapılan bu başlangıç, dört yıl sonunda olimpiyat hedefimize ulaşmamıza zemin hazırlayacak. ifadelerini kullanan Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti As Başkanı Yusuf Alperen Ayar, bisiklet sporuna artan ilgiye dikkat çekti. Ayar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Belediyelerimizin bu spora sahip çıkması hem sporcu sayısındaki artışa hem de vatandaşlarımızın bisiklet sporuna olan ilgisine büyük katkı sağlıyor. Dağ ve yol bisikletine olan ilgi giderek artıyor ve bu gelişmeler bizi daha ileriye taşıyacak.”

“ÜLKEMİZİ GURURLA TEMSİL EDECEK”

Türkiye’nin ilk ve tek “Nox Sensör” üreticisi olarak, sürdürülebilirlik ve çevrecilik alanında attığımız adımları sporla birleştirmek istedik, ifadelerini kullanan MCT Technic Kurucu Başkanı ve kulübün onursal başkanı Hacı Yılmaz, projenin önemini vurguladı. Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bisiklet kulübümüz, bu hedefin bir parçası. Kulübümüzün kapanma eşiğine geldiği bir dönemde bu projeye inandık ve devam etme kararı aldık. Amacımız, memleketimizi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmek. 2025 yılında takımımız, uluslararası arenada ülkemizi gururla temsil edecek.”