Bisikletli Doğanay Güzelgün'ü öldüren şüpheli hâlâ bulunamadı! Banu Güzelgün: Neden yakalanamadı

Yayınlanma: 04.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.08.2023 - 03:00

İstanbul’da Bostancı sahil yolunda 18 Temmuz tarihinde Doğanay Güzelgün (51), polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü Temel Ünlü’nün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Temel Ünlü yaklaşık 17 gündür yakalanamadı. İnfial yaratan olayın ardından Doğanay Güzelgün’ün eşi Banu Güzelgün adalet mücadelesine devam ediyor. Cumhuriyet konuya ilişkin Doğanay Güzelgün’ün eşi Banu Güzelgün ile konuştu.

Banu Güzelgün kazanın olduğu günden itibaren yaşadıklarını şu şekilde anlattı: “Kaza sonrasında Temel Ünlü’nün aracında uyuşturucu ve alkol bulundu. Bu kişinin yanında kendisine hız yapmaması gerektiğini söyleyen bir kadın vardı. Temel Ünlü çevirmelerden kaçarken polis tarafından durdurulmaya çalışılıyor. Ama kaçan Temel Ünlü, en son şeritteyken direksiyonu eşimin üstüne doğru kırıyor ve eşime çarpıyor.”

‘GÖRGÜ TANIKLARI VAR’

Temel Ünlü’nün olay yerinden kaçtığını belirten Güzelgün, “Yanında bulunan kadını da orada bırakıp kaçıyor. Sonra bu kişi birini gönderiyor yerine yaklaşık 20-25 dakika sonra. Bu kişi arabayı kendisinin kullandığını söylüyor ama orada yaklaşık 50-60 tane görgü tanığı var. Bu kişiler gördüğü için gelen kişinin o olmadığını söylüyorlar. Sonrasında işin içine cinayetin de karıştığını öğrenince zaten gelen kişi de ‘Ben kullanmıyorum, Temel Ünlü kullanıyordu’ diye ifade veriyor” diye konuştu.

Güzelgün sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Marmaray yönüne doğru kaçtığı söyleniyor ama yukarıdan gelen bisikletli o tarafa doğru koşan bir beyaz tişörtlü birini gördüğünü söylüyor. Muhtemelen Bostancı lunapark istikametine doğru kaçtı. Adresi belli, adı belli. Neden yakalanamadığını da anlayamıyoruz. Bazı tahminlerimiz var. Mesela uyuşturucu var kanında ve bu uyuşturucunun gitme süresi var. Muhtemelen onun temizlenmesini bekliyor olabilirler diye düşünüyoruz.”