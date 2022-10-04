BiTaksi'den tartışma yaratan 'Bahşişli Çağır' güncellemesi: 'Sana taksi bulmamız kolaylaşır'
Türkiye’de en yaygın kullanılan taksi çağırma uygulamalarından Bitaksi’de öne geçmek isteyenler için ‘Bahşişli Çağır’ seçeneği eklendi. Bu seçeneği kullanarak taksi çağıranlar, BiTaksi'de öne geçebilecek. Söz konusu güncelleme, sosyal medyada kullanıcıların tepkisini çekti.
Popüler taksi çağırma uygulamalarından olan BiTaksi'ye 'Taksimetreyi aç gel' özelliğinin ardından 'Bahşişli Çağır' seçeneği eklendi.
Uygulamaya getirilen bu güncelleme ile 'Bahşişli Çağır' özelliğini kullanarak taksi çağıran kişiler, yolculuğa bahşiş vereceğini önceden belirteceği için BiTaksi'de öne geçebilecek.
"SANA TAKSİ BULMAMIZ KOLAYLAŞIR"
BiTaksi, söz konusu güncellemeyi "Uygulamaya eklenen 'Bahşişli Çağır' özelliği sayesinde sürücün yolculuk için bahşiş vereceğini önceden bilir ve sana taksi bulmamız kolaylaşır" ifadeleriyle duyurdu.
GÜNCELLEME TEPKİ ÇEKTİ
BiTaksi'nin güncellemesine sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Bir kullanıcı, “Çok sevgili BiTaksi taksimetre aç zırvalığından sonra muhteşem bir özellik daha duyurmuş. Muhtemelen bir sonraki özellik ‘Yalvarırım Gel’ gibi bir şey olacak" dedi.
Kullanıcıların yaptıkları paylaşımlardan bazıları şu şekilde:
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