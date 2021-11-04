Bitcoin enflasyona karşı altının rolünü çaldı
Yükselen enflasyona karşı geleneksel olarak tercih edilen altın mayıs ayından bu yana yüzde 5'in üzerinde bulunan ABD enflasyonuna rağmen ciddi bir yükseliş kaydetmedi. Fakat Bitcoin, bu dönemde ciddi yükseliş kaydederek altının enflasyona karşı geleneksel güvenli liman rolünü ele geçirdi.
Bitcoin’in artan enflasyona karşı tepkisi Ekim 2020’den bu yana altınınkinden çok daha fazla oldu. Bir başka ilginç nokta ise altın ve Bitcoin arasındaki korelasyonun aynı dönemde tersine dönmesiyle Bitcoin’in yükselirken altının düşmesi ya da altın yükselirken Bitcoin’in gerilemesi oldu.
Bloomberg Kur Stratejisti Vincent Cignarella, bu ilişkinin birçok sebebinin olabileceğini fakat en güçlü açıklamalardan birinin iki varlığın sadece enflasyona karşı hedge için değil birbirlerine karşı hedge için de tercih edildiği yönünde olduğunu söyledi.
ABD’de enflasyon 2021’in Mayıs ayından bu yana yüzde 5’in üzerinde kalmaya devam ederken Bitcoin de Ağustos’ta 30 bin doların altını gördükten sonra kademeli bir yükselişle yeniden 60 bin doların üzerine çıkmıştı.
Altın fiyatları ise Mayıs ayından beri dalgalı bir seyir izlemesine rağmen aşağı yönlü bir trend kanalı içerisinde bulunuyor. Artan enflasyon karşısında altın fiyatlarında bu dönemde Bitcoin’de görülen gibi bir tepki gözlenmedi.
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