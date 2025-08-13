Bitlis'in plaka kodu ne? Bitlis'in plaka numarası kaç? Bitlis ve ilçelerinin plaka harfleri...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.08.2025 16:20:00
Haber Merkezi
Bitlis’in plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Bitlis ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?

Bitlis plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

BİTLİS'İN PLAKA KODU NEDİR?


Bitlis’in plaka kodu 13 olup, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.
Bitlis’te araç plakaları, 13 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Bitlis Plaka Kodunun Anlamı
Bitlis’in plaka kodu olan 13, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre verilen numaralandırmada 13. sırada yer aldığı için bu numara ile belirlenmiştir. 13 sayısı, Bitlis’in hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Bitlis ve ilçelerinin plaka harfleri
İlçe    Plaka Harfleri
Bitlis Merkez    13 A, 13 AC
Adilcevaz    13 AD, 13 AV
Ahlat    13 AH, 13 AL
Güroymak    13 G, 13 GR
Hizan    13 H, 13 HZ
Mutki    13 M, 13 MU
Tatvan    13 T, 13 TV

