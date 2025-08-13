Bitlis'in plaka kodu ne? Bitlis'in plaka numarası kaç? Bitlis ve ilçelerinin plaka harfleri...

Bitlis plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

BİTLİS'İN PLAKA KODU NEDİR?



Bitlis’in plaka kodu 13 olup, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.

Bitlis Plaka Kodunun Anlamı

Bitlis’in plaka kodu olan 13, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre verilen numaralandırmada 13. sırada yer aldığı için bu numara ile belirlenmiştir. 13 sayısı, Bitlis’in hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Bitlis ve ilçelerinin plaka harfleri

İlçe Plaka Harfleri

Bitlis Merkez 13 A, 13 AC

Adilcevaz 13 AD, 13 AV

Ahlat 13 AH, 13 AL

Güroymak 13 G, 13 GR

Hizan 13 H, 13 HZ

Mutki 13 M, 13 MU

Tatvan 13 T, 13 TV