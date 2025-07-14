Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile iletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Bitlis en önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Bitlis'den alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Bitlis’in telefon kodu kaç? Bitlis’in alan kodu kaç?

BİTLİS'İN TELEFON KODU KAÇ?

Bitlis iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0434’dır. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Bitlis için bu kod 434 olarak belirlenmiştir.

BİTLİS'İN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILUR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.