Bitlis'te feci kaza... Kaçak göçmenleri taşıyan TIR devrildi: Ölü ve yaralılar var!
Bitlis Tatvan'da, kaçak göçmenleri taşıyan TIR'ın sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli Köyü yakınlarında dün saat 22.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; sürücüsünün adı belirlenemeyen TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada TIR'ın dorsesinde bulunan yabancı uyruklu 25 kaçak göçmenden 1'i hayatını kaybederken, 4’ü de yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı göçmenler ekiplerin yardımıyla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazadan yara almadan kurtulan 19 göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine Müdürlüğüne teslim edildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Kazada ölen kişinin cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna götürülürken, sağ kurtulan sürücü ise gözaltına alındı.
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