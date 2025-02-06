Bitlis’te 111 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Yayınlanma: 06.02.2025 - 11:07

Güncelleme: 06.02.2025 - 11:07

Meteorolojinin uyarısının ardından Bitlis’te dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı nedeniyle 111 yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken, İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için çalışmalara başladı.